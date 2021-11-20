Аронова рассказала о последней встрече с Гаркалиным и планах сняться с ним в кино

Актриса Мария Аронова рассказала Лайфу о своей последней встрече с Валерием Гаркалиным, который умер в возрасте 67 лет от вызванных коронавирусом осложнений. Виделась она с коллегой по сцене на премии "Хрустальная Турандот".

"Я говорю: "Валерка, надо нам в кино сняться или какой-то спектакль новый сделаем". Про студентов он очень много мне рассказывал. Мы можем говорить, что ушёл грандиозный артист земли, ушёл совершенно фантастический педагог земли. Но я скажу, что он большой ребёнок, вот по-настоящему. То, как он отдавался профессии, та вера в предлагаемые обстоятельства, он был ребёнком, Валеру переиграть было невозможно", — сказала артистка.

Аронова добавила, что на днях играли спектакль, который выпускал Гаркалин, — "Лес" по комедии русского драматурга Александра Островского. Валерий там должен был исполнять роль Несчастливцева. По словам артистки, он до этого играл свою роль так, что все были лишними на сцене.