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Аронова рассказала о последней встрече с Гаркалиным и планах сняться с ним в кино

Она отметила, что ушёл грандиозный артист земли и совершенно фантастический педагог.

20 ноября, 09:10
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Актриса Мария Аронова рассказала Лайфу о своей последней встрече с Валерием Гаркалиным, который умер в возрасте 67 лет от вызванных коронавирусом осложнений. Виделась она с коллегой по сцене на премии "Хрустальная Турандот".

"Я говорю: "Валерка, надо нам в кино сняться или какой-то спектакль новый сделаем". Про студентов он очень много мне рассказывал. Мы можем говорить, что ушёл грандиозный артист земли, ушёл совершенно фантастический педагог земли. Но я скажу, что он большой ребёнок, вот по-настоящему. То, как он отдавался профессии, та вера в предлагаемые обстоятельства, он был ребёнком, Валеру переиграть было невозможно", — сказала артистка.

Умер актёр Валерий Гаркалин

Умер актёр Валерий Гаркалин

Аронова добавила, что на днях играли спектакль, который выпускал Гаркалин, — "Лес" по комедии русского драматурга Александра Островского. Валерий там должен был исполнять роль Несчастливцева. По словам артистки, он до этого играл свою роль так, что все были лишними на сцене.

"И вчера [19 ноября] мы очень быстро играли спектакль и вспоминали Валеру вчера все артисты. Вот бывает такое. Будем успокаивать себя только одним — ему там легче. То, что он испытывал с начала октября, то, как он боролся. Врачи делали всё возможное, низкий им поклон", — сказала артистка.

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Напомним, что артист находился в больнице с коронавирусом с 2 октября, 6 октября его перевели в реанимацию. 9 октября актёра подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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