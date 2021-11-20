Александр Олешко назвал Гаркалина гениальным актёром и потрясающим педагогом
По его словам, так, как артист играл главного героя "Ревизора", не играл больше никто.
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Народный артист России Валерий Гаркалин был человеком разносторонних талантов, потрясающим педагогом и гениальным актёром. Таким мнением с Лайфом поделился Александр Олешко, звезда театра и кино.
"Это был по-настоящему гениальный актёр, я с ним играл в Театре сатиры. Так, как он играл [главного героя комедии "Ревизор" Ивана] Хлестакова, по-моему, не играл никто. Как жаль, какой кошмар. Светлая память ему. Это абсолютно штучный человек, уникальный, талантливый, прекрасный человек", — сказал Олешко.
Как сообщал Лайф, артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра.
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