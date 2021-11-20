Александр Олешко назвал Гаркалина гениальным актёром и потрясающим педагогом

"Это был по-настоящему гениальный актёр, я с ним играл в Театре сатиры. Так, как он играл [главного героя комедии "Ревизор" Ивана] Хлестакова, по-моему, не играл никто. Как жаль, какой кошмар. Светлая память ему. Это абсолютно штучный человек, уникальный, талантливый, прекрасный человек", — сказал Олешко.