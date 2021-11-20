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Причиной смерти актёра Валерия Гаркалина стал отказ всех органов

У пациента почти полностью были поражены лёгкие, во время лечения от ковида он находился в коме и был подключён к аппарату ЭКМО.

20 ноября, 08:48
<p>Валерий Гаркалин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/944/foto/1184322/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинотеатр.ру"</a></p>

Валерий Гаркалин. Фото © "Кинотеатр.ру"

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался в результате септического шока и полиорганной недостаточности. Как сообщает kp.ru со ссылкой на источник, у актёра отказали все органы.

"Полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок", — уточнил собеседник издания.

Актёр Долинский потрясён известием о смерти Валерия Гаркалина: Ужасно больно

Актёр Долинский потрясён известием о смерти Валерия Гаркалина: Ужасно больно

Валерий Гаркалин родился в Москве 11 апреля 1954 года. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС. Он полюбился зрителям по ролям в фильмах "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня". Также Гаркалин был педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской. В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист РФ". О смерти актёра стало известно сегодня, 20 ноября.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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