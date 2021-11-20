Причиной смерти актёра Валерия Гаркалина стал отказ всех органов

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался в результате септического шока и полиорганной недостаточности. Как сообщает kp.ru со ссылкой на источник, у актёра отказали все органы.

Валерий Гаркалин родился в Москве 11 апреля 1954 года. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС. Он полюбился зрителям по ролям в фильмах "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня". Также Гаркалин был педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской. В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист РФ". О смерти актёра стало известно сегодня, 20 ноября.