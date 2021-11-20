Актёр Долинский потрясён известием о смерти Валерия Гаркалина: Ужасно больно

"У меня нет слов просто для того, чтобы передать ту боль, которая сейчас. Золотой человечек, он был такой позитивный. Его смех, я вот сейчас слышу Валеркин смех. Я никогда не видел его грубым, отвязным, никогда не видел его в негативе. Он был партнёр потрясающий на сцене. Он помогал, он стоял за тебя горой. Это ужасно больно, ужасно жалко", — сказал Долинский Лайфу.