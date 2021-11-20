Актёр Долинский потрясён известием о смерти Валерия Гаркалина: Ужасно больно
Собеседник Лайфа рассказал, что всегда сравнивал коллегу с ртутью из-за его невероятной способности "перескакивать из образа в образ".
Фото © ТАСС / Ольга Зиновская, Вадим Тараканов
Известный российский актёр и телеведущий Владимир Долинский потрясён известием о смерти Валерия Гаркалина. Ему пришлось не раз играть на одной сцене с коллегой.
"У меня нет слов просто для того, чтобы передать ту боль, которая сейчас. Золотой человечек, он был такой позитивный. Его смех, я вот сейчас слышу Валеркин смех. Я никогда не видел его грубым, отвязным, никогда не видел его в негативе. Он был партнёр потрясающий на сцене. Он помогал, он стоял за тебя горой. Это ужасно больно, ужасно жалко", — сказал Долинский Лайфу.
Он считает большой несправедливостью смерть Гаркалина — он мог бы ещё столько сыграть. Актёр также рассказал, что всегда сравнивал коллегу с ртутью из-за его невероятной способности "перескакивать из образа в образ". По мнению Долинского, на него было просто наслаждение смотреть в любой работе. Он назвал гибель артиста огромной утратой для всей страны.
Артист находился в больнице с коронавирусом с 2 октября, 6 октября его перевели в реанимацию. 9 октября актёра подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра.
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