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Актёр Долинский потрясён известием о смерти Валерия Гаркалина: Ужасно больно

Собеседник Лайфа рассказал, что всегда сравнивал коллегу с ртутью из-за его невероятной способности "перескакивать из образа в образ".

20 ноября, 08:29
<p>Фото © ТАСС / Ольга Зиновская, Вадим Тараканов</p>

Фото © ТАСС / Ольга Зиновская, Вадим Тараканов

Известный российский актёр и телеведущий Владимир Долинский потрясён известием о смерти Валерия Гаркалина. Ему пришлось не раз играть на одной сцене с коллегой.

"У меня нет слов просто для того, чтобы передать ту боль, которая сейчас. Золотой человечек, он был такой позитивный. Его смех, я вот сейчас слышу Валеркин смех. Я никогда не видел его грубым, отвязным, никогда не видел его в негативе. Он был партнёр потрясающий на сцене. Он помогал, он стоял за тебя горой. Это ужасно больно, ужасно жалко", — сказал Долинский Лайфу.

Он считает большой несправедливостью смерть Гаркалина — он мог бы ещё столько сыграть. Актёр также рассказал, что всегда сравнивал коллегу с ртутью из-за его невероятной способности "перескакивать из образа в образ". По мнению Долинского, на него было просто наслаждение смотреть в любой работе. Он назвал гибель артиста огромной утратой для всей страны.

Умер актёр Валерий Гаркалин

Умер актёр Валерий Гаркалин

Артист находился в больнице с коронавирусом с 2 октября, 6 октября его перевели в реанимацию. 9 октября актёра подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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