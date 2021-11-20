Память Валерия Гаркалина могут увековечить в Москве
Больше месяца актёр боролся с тяжелейшей формой ковида, который вызвал серьёзные осложнения.
Фото © ТАСС / Зураб Джавахадзе
В Москве могут увековечить память артиста Валерия Гаркалина, который скончался на 68-м году жизни от последствий коронавируса. Такую возможность не исключил председатель Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Какая печальная новость. Я знаю, что он долго болел, и очень жалко, что болезнь победила. Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин", — сказал он в беседе с ТАСС.
Как сообщал Лайф, артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра.
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