Тимошенко назвала виновников энергетического кризиса на Украине

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис в стране был искусственно создан чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углём.

"Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы. Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан. И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: "Дайте нам аварийные перетоки", — заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

По её мнению, если будет минус 10 градусов и ниже и продержится это хотя бы две недели, у страны начнутся серьёзные проблемы. Политик уверена, что энергетического кризиса на Украине в принципе не может быть из-за отличий от всех остальных стран Европы: Киев добывает свой газ и имеет природные газохранилища на 38 миллиардов кубических метров — этого хватает на год. Она подчеркнула, что энергетический кризис в государстве возник потому, что не закачали газ, не положили уголь на склад.