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Крымский депутат Гемпель заявил о нулевых шансах США прорвать оборону полуострова

Вашингтону не следует себя обманывать и врать международному сообществу, ведь современная Россия — это не Украина и не Афганистан.

20 ноября, 08:56
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Navy</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Navy

Шансы спецназа США прорвать оборону полуострова равны нулю, любой агрессор будет уничтожен на дальних подступах, заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова ветерана НАТО Ставроса Атламазоглу, заявившего о подготовке армии США к прорыву обороны Крыма.

"Мечтать не вредно. Им только и остаётся геройствовать на страницах газет. Все шансы равны нулю. Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия — это не Афганистан и не Украина. Языком силы ещё можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас", — сказал РИА "Новости" Гемпель.

Он напомнил, что "американцам не надо себя обманывать" и врать международному сообществу, поскольку в настоящее время в Крыму развёрнута самодостаточная группировка вооружённых сил. Она защитит полуостров от любой потенциальной агрессии.

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Ранее Лайф писал, что ветеран НАТО Атламазоглу раскрыл сценарий прорыва спецназа США в Крым. По его словам, акцент будет делаться на уничтожении системы сдерживания противника A2AD.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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