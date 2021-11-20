Крымский депутат Гемпель заявил о нулевых шансах США прорвать оборону полуострова

Шансы спецназа США прорвать оборону полуострова равны нулю, любой агрессор будет уничтожен на дальних подступах, заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова ветерана НАТО Ставроса Атламазоглу, заявившего о подготовке армии США к прорыву обороны Крыма.

"Мечтать не вредно. Им только и остаётся геройствовать на страницах газет. Все шансы равны нулю. Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия — это не Афганистан и не Украина. Языком силы ещё можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас", — сказал РИА "Новости" Гемпель.

Он напомнил, что "американцам не надо себя обманывать" и врать международному сообществу, поскольку в настоящее время в Крыму развёрнута самодостаточная группировка вооружённых сил. Она защитит полуостров от любой потенциальной агрессии.