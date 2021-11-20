Мурашко поддержал создание рабочей группы для признания ковид-сертификатов с Израилем

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею создания рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса между Россией и Израилем. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ по итогам встречи Мурашко с правительственной делегацией Израиля, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов.

"Нами собран огромный массив данных по каждому случаю заболевания CoViD-19, а также создан регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции. Доступ к данным и электронным сертификатам осуществляется через портал госуслуг с применением QR-кода, поэтому вопрос подтверждения факта вакцинации и повторной вакцинации реализован у нас в полной мере", — заявил Мурашко, слова которого приводит пресс-служба.

Главной темой встречи стало создание условий для возобновления взаимных поездок между Россией и Израилем. Развозов отметил, что Израилю известно о высокой эффективности российской вакцины "Спутник". Также делегация ознакомилась с системой электронных сертификатов о вакцинации на портале госуслуг. Министр подтвердил планы с 1 декабря разрешить въезд в Израиль для россиян, привитых "Спутником". По его мнению, есть время, чтобы проработать все необходимые условия и формальности.

Мурашко и Развозов договорились продолжить обсуждение конкретных условий для выполнения взаимных поездок россиян и израильтян и других вопросов взаимного сотрудничества двух стран.