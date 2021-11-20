Баку подтвердил предстоящую встречу Алиева и Пашиняна на саммите в Брюсселе

Азербайджанская сторона дала согласие на предложение ЕС о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках саммита "Восточного партнёрства" в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

"Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и позитивно относится к подобным контактам. В этом контексте азербайджанская сторона дала согласие на предложение председателя Европейского совета организовать встречу лидеров двух стран при посредничестве ЕС в рамках брюссельского саммита", — говорится в сообщении.