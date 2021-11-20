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Баку подтвердил предстоящую встречу Алиева и Пашиняна на саммите в Брюсселе

В МИД Азербайджана сообщили, что страна всегда открыта к политическому диалогу и позитивно относится к подобным контактам.

20 ноября, 11:28
<p>Фото © ТАСС / Celestino Arce Lavin / ZUMA Wire, пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Celestino Arce Lavin / ZUMA Wire, пресс-служба МИД РФ

Азербайджанская сторона дала согласие на предложение ЕС о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках саммита "Восточного партнёрства" в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

"Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и позитивно относится к подобным контактам. В этом контексте азербайджанская сторона дала согласие на предложение председателя Европейского совета организовать встречу лидеров двух стран при посредничестве ЕС в рамках брюссельского саммита", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что Алиев и Пашинян договорились встретиться в Брюсселе 15 декабря. Также лидеры Азербайджана и Армении согласились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения военных инцидентов вокруг Нагорного Карабаха.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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