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Мишустин — о смерти Гаркалина: Невосполнимая утрата для театра и кино

Актёр ушёл из жизни утром 20 ноября после продолжительной борьбы с коронавирусом.

20 ноября, 11:31
<p>Фото © Пресс-служба Правительства РФ</p>

Фото © Пресс-служба Правительства РФ

Смерть народного артиста РФ Валерия Гаркалина стала невосполнимой утратой для театра и кинематографа. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. Текст его телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актёра невосполнима. Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра", — говорится в телеграмме.

По словам Мишустина, комедийные роли Гаркалина заставляли смеяться до слёз миллионы людей. Он также отметил педагогические качества актёра, подчеркнув, что тот всегда щедро делился своими знаниями и опытом с учениками.

"Частицы безграничного таланта и очень доброй души навсегда останутся с его учениками", — добавил премьер.

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Как сообщал Лайф, артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра. Утром 20 ноября Валерия Гаркалина не стало.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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