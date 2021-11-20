Мишустин — о смерти Гаркалина: Невосполнимая утрата для театра и кино

Смерть народного артиста РФ Валерия Гаркалина стала невосполнимой утратой для театра и кинематографа. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. Текст его телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актёра невосполнима. Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра", — говорится в телеграмме.

По словам Мишустина, комедийные роли Гаркалина заставляли смеяться до слёз миллионы людей. Он также отметил педагогические качества актёра, подчеркнув, что тот всегда щедро делился своими знаниями и опытом с учениками.