НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бастрыкин поручил обжаловать отказ в аресте фигуранта дела о массовом отравлении в Казани

По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель, но мера пресечения ему избрана не была.

20 ноября, 11:24
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обжаловать решение суда об отказе в аресте подозреваемого в сбыте спиртосодержащей продукции, о котором ходатайствовало следствие после массового отравления молодых людей на вечеринке в Казани.

"В связи с тем, что дальнейшая деятельность данного лица может привести к повторению подобной трагедии, а также с учётом необходимости установления производителя контрафактной жидкости, председатель СКР поручил подчинённым обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил доложить руководителю СУ СКР по Татарстану Липскому В.А. повторно доложить о ходе расследования и проведённых следственных действиях.

В Казани умерла 20-летняя студентка, отравившаяся на вечеринке незамерзайкой

В Казани умерла 20-летняя студентка, отравившаяся на вечеринке незамерзайкой

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 ноября в посёлке Салмачи. Компания парней и девушек из 18 человек арендовала коттедж, чтобы отпраздновать день рождения. По данным СКР, почти все присутствовавшие выпили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Как выяснилось, кто-то из ребят перепутал бутыль с алкоголем с незамерзайкой и поставил на общий стол. Пострадавшие не заметили ничего подозрительного и выпили ядовитую жидкость.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1