Бастрыкин поручил обжаловать отказ в аресте фигуранта дела о массовом отравлении в Казани

"В связи с тем, что дальнейшая деятельность данного лица может привести к повторению подобной трагедии, а также с учётом необходимости установления производителя контрафактной жидкости, председатель СКР поручил подчинённым обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 ноября в посёлке Салмачи. Компания парней и девушек из 18 человек арендовала коттедж, чтобы отпраздновать день рождения. По данным СКР, почти все присутствовавшие выпили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Как выяснилось, кто-то из ребят перепутал бутыль с алкоголем с незамерзайкой и поставил на общий стол. Пострадавшие не заметили ничего подозрительного и выпили ядовитую жидкость.