WSJ: Путин разрушил миф об "угасающей" России и заставил Запад жить по своим правилам
По оценке обозревателей, российский лидер не только успешно модернизировал армию, но и улучшил международную торговлю.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений о том, что Россия — угасающая держава, которой можно навязать своё мнение. Президент РФ Владимир Путин заставил Запад жить по своим правилам, пишут колумнисты Юджин Румер и Эндрю С. Вайс на страницах The Wall Street Journal.
В своей статье они отмечают, что российский лидер за время своего президентства сделал практически всё, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях. Так, Путин модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнёрам, что основным условием для НАТО по-прежнему остаётся отказ от расширения на Восток.
"Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене... Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях", — отмечают авторы статьи.
Как рассказывал Лайф, ранее сообщалось, что Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. Политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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