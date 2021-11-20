WSJ: Путин разрушил миф об "угасающей" России и заставил Запад жить по своим правилам

Западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений о том, что Россия — угасающая держава, которой можно навязать своё мнение. Президент РФ Владимир Путин заставил Запад жить по своим правилам, пишут колумнисты Юджин Румер и Эндрю С. Вайс на страницах The Wall Street Journal.

В своей статье они отмечают, что российский лидер за время своего президентства сделал практически всё, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях. Так, Путин модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнёрам, что основным условием для НАТО по-прежнему остаётся отказ от расширения на Восток.