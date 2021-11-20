Названы ситуации, когда смартфон несёт смертельную опасность для владельца

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин и директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказали, в каких случаях эксплуатация смартфона действительно несёт в себе опасность для жизни.

По словам экспертов, смартфон может угрожать жизни человека, если его использовать, принимая ванну во время зарядки, либо в случае установленного в телефоне неоригинального аккумулятора.

"Любое устройство, которое питается от сети переменного тока, потенциально опасно. Везде, где есть вода либо высокая влажность, создаются потенциальные условия для того, чтобы вас ударило током. В некоторых ситуациях вас может не просто ударить током, а убить", — предупредил Эльдар Муртазин в беседе с URA.ru.

Денис Кусков подчеркнул, что смартфон может стать смертельно опасным только в случае неправильной эксплуатации устройства. Он отметил, что особенно осторожно надо подходить к замене аккумулятора, так как от его случайного взрыва никто не застрахован. Поэтом он советует доверять устройство только специалистам сервис-центров, где даётся гарантия.