Названы ситуации, когда смартфон несёт смертельную опасность для владельца
Специалисты предупредили, что любое устройство, которое питается от сети переменного тока, потенциально опасно.
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Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин и директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказали, в каких случаях эксплуатация смартфона действительно несёт в себе опасность для жизни.
По словам экспертов, смартфон может угрожать жизни человека, если его использовать, принимая ванну во время зарядки, либо в случае установленного в телефоне неоригинального аккумулятора.
"Любое устройство, которое питается от сети переменного тока, потенциально опасно. Везде, где есть вода либо высокая влажность, создаются потенциальные условия для того, чтобы вас ударило током. В некоторых ситуациях вас может не просто ударить током, а убить", — предупредил Эльдар Муртазин в беседе с URA.ru.
Денис Кусков подчеркнул, что смартфон может стать смертельно опасным только в случае неправильной эксплуатации устройства. Он отметил, что особенно осторожно надо подходить к замене аккумулятора, так как от его случайного взрыва никто не застрахован. Поэтом он советует доверять устройство только специалистам сервис-центров, где даётся гарантия.
Ранее эксперт рассказал, как не допустить взрыва смартфона на морозе. Переохлаждение батареи приводит к сложным химическим процессам, которые чреваты не очень приятными последствиями.
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