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Названы ситуации, когда смартфон несёт смертельную опасность для владельца

Специалисты предупредили, что любое устройство, которое питается от сети переменного тока, потенциально опасно.

20 ноября, 10:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин и директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказали, в каких случаях эксплуатация смартфона действительно несёт в себе опасность для жизни.

По словам экспертов, смартфон может угрожать жизни человека, если его использовать, принимая ванну во время зарядки, либо в случае установленного в телефоне неоригинального аккумулятора.

"Любое устройство, которое питается от сети переменного тока, потенциально опасно. Везде, где есть вода либо высокая влажность, создаются потенциальные условия для того, чтобы вас ударило током. В некоторых ситуациях вас может не просто ударить током, а убить", — предупредил Эльдар Муртазин в беседе с URA.ru.

Денис Кусков подчеркнул, что смартфон может стать смертельно опасным только в случае неправильной эксплуатации устройства. Он отметил, что особенно осторожно надо подходить к замене аккумулятора, так как от его случайного взрыва никто не застрахован. Поэтом он советует доверять устройство только специалистам сервис-центров, где даётся гарантия.

Эксперт Кусков назвал пять лайфхаков, как сэкономить зарядку смартфона на морозе

Эксперт Кусков назвал пять лайфхаков, как сэкономить зарядку смартфона на морозе

Ранее эксперт рассказал, как не допустить взрыва смартфона на морозе. Переохлаждение батареи приводит к сложным химическим процессам, которые чреваты не очень приятными последствиями.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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