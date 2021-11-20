Инкассаторы потеряли мешки с деньгами и устроили долларовый "дождь" на трассе в Калифорнии
Сколько исчезло баксов, неизвестно, установлено лишь, что это кругленькая сумма.
Фото © Instagram/demibagby
Американцы ловят кеш на трассе. Видео © Instagram/demibagby
Движение по одной из автострад в американском Сан-Диего оказалось парализовано после того, как из движущейся инкассаторской машины высыпались деньги. Банкноты разлетелись на десятки метров, а автомобилисты кинулись их собирать, бросив свои машины прямо посреди проезжей части, сообщает телеканал Fox 5.
Грузовик ехал в офис Федеральной корпорации по страхованию вкладов, вдруг по неустановленной причине у него открылась дверь. За ехавшим на скорости автомобилем образовался шлейф из денег, а затем из салона выпала и сумка с наличными. На опубликованном видео видно, как около десяти счастливчиков собирают разлетевшиеся по земле американские доллары. Отмечается, что после инцидента полиция задержала двух человек по подозрению в хищении денег. В настоящее время правоохранители устанавливают личности других водителей, набросившихся на купюры.
По словам полиции, даже если деньги будут возвращены, похитителям придётся понести наказание. Сколько исчезло денег, неизвестно, установлено лишь, что это кругленькая сумма. Расследованием курьёзного случая занялось Федеральное бюро расследований.
Ранее Лайф рассказывал, как Сбербанк экономит на инкассаторах миллиарды.
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