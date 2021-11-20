Инкассаторы потеряли мешки с деньгами и устроили долларовый "дождь" на трассе в Калифорнии

Движение по одной из автострад в американском Сан-Диего оказалось парализовано после того, как из движущейся инкассаторской машины высыпались деньги. Банкноты разлетелись на десятки метров, а автомобилисты кинулись их собирать, бросив свои машины прямо посреди проезжей части, сообщает телеканал Fox 5.

Грузовик ехал в офис Федеральной корпорации по страхованию вкладов, вдруг по неустановленной причине у него открылась дверь. За ехавшим на скорости автомобилем образовался шлейф из денег, а затем из салона выпала и сумка с наличными. На опубликованном видео видно, как около десяти счастливчиков собирают разлетевшиеся по земле американские доллары. Отмечается, что после инцидента полиция задержала двух человек по подозрению в хищении денег. В настоящее время правоохранители устанавливают личности других водителей, набросившихся на купюры.