Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным
При этом, где будет захоронен актёр, пока не известно.
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Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства — ГИТИСа. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе учреждения.
"Прощание пройдёт во вторник, 23 ноября, в 11:00 в учебном театре ГИТИСа, Большой Гнездниковский переулок, 10", — уточнил наш собеседник.
Там подчеркнули, что QR-коды на входе спрашивать ни у кого не будут, однако призвали людей с симптомами ОРЗ воздержаться от посещения церемонии. В пресс-службе добавили, что место будущего захоронения Гаркалина пока не известно.
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Как сообщал Лайф, артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра.
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