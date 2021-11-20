Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства — ГИТИСа. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе учреждения.

Там подчеркнули, что QR-коды на входе спрашивать ни у кого не будут, однако призвали людей с симптомами ОРЗ воздержаться от посещения церемонии. В пресс-службе добавили, что место будущего захоронения Гаркалина пока не известно.