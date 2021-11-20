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Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным

При этом, где будет захоронен актёр, пока не известно.

20 ноября, 10:28
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/944/works/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Фото © kino-teatr.ru

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства — ГИТИСа. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе учреждения.

"Прощание пройдёт во вторник, 23 ноября, в 11:00 в учебном театре ГИТИСа, Большой Гнездниковский переулок, 10", — уточнил наш собеседник.

Там подчеркнули, что QR-коды на входе спрашивать ни у кого не будут, однако призвали людей с симптомами ОРЗ воздержаться от посещения церемонии. В пресс-службе добавили, что место будущего захоронения Гаркалина пока не известно.

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Как сообщал Лайф, артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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