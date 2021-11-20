"У артиста нет шансов": Стало известно о последних сутках Гаркалина перед смертью и страшном прогнозе врачей
Ему прямо в палату доставили рентген-аппарат, чтобы понять, насколько сильное поражение лёгких.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
В последние сутки исход болезни Валерия Гаркалина, который скончался сегодня от последствий коронавируса, уже был очевиден. У 67-летнего артиста было больное сердце и множество сопутствующих заболеваний, что значительно снизило шансы на выздоровление.
"За день до смерти ему хотели сделать компьютерную томографию, но так как состояние больного было крайне тяжёлым и везти на КТ его было нельзя, то врачи прямо в палату доставили рентген-аппарат, чтобы понять, насколько сильное поражение лёгких. Обнаружилось, что лёгкие поражены тотально — в процентах сказать невозможно, так как рентген их не определяет. Тогда уже стало понятно, что у народного артиста нет шансов", — сообщил источник kp.ru в здравоохранении.
По его словам, за несколько недель в реанимации состояние пациента то ухудшалось, то улучшалось. В октябре даже появилась хрупкая надежда, что он поправится, однако этого не произошло: у Гаркалина развился сепсис, органы начали отказывать один за другим. 8 ноября находящемуся в коме артисту провели экстренную операцию на грудной клетке, в которой начал скапливаться воздух и кровь, но это ничего не поменяло.
Как сообщал Лайф, артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра.
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