В последние сутки исход болезни Валерия Гаркалина, который скончался сегодня от последствий коронавируса, уже был очевиден. У 67-летнего артиста было больное сердце и множество сопутствующих заболеваний, что значительно снизило шансы на выздоровление.

"За день до смерти ему хотели сделать компьютерную томографию, но так как состояние больного было крайне тяжёлым и везти на КТ его было нельзя, то врачи прямо в палату доставили рентген-аппарат, чтобы понять, насколько сильное поражение лёгких. Обнаружилось, что лёгкие поражены тотально — в процентах сказать невозможно, так как рентген их не определяет. Тогда уже стало понятно, что у народного артиста нет шансов", — сообщил источник kp.ru в здравоохранении.