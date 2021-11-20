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Патриарх Кирилл заявил, что Россия является лидером свободного мира

По его словам, есть разномыслие в современном мире, но это лишь почва для новых идей и проектов.

20 ноября, 09:55
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 20 ноября отмечает свой 75-летний юбилей, заявил, что Россия на сегодняшний день является лидером свободного мира. Он отметил, что наша страна свободна от влияний извне, развивается своим собственным путём и может служить примером для других.

"Россия — лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна. Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня — действительно лидер свободного мира", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

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Патриарх также отметил, что есть много проблем, но эти проблемы решаемы. Нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой разворачивались глубинные, непримиримые противоречия. По его мнению, это милость Божия. А существующее разномыслие — нормальное разномыслие, не разрушающее основы человеческой жизни, государственного бытия и духовной жизни. Оно просто создаёт почву для творческого столкновения мнений, в результате которого могут появиться новые идеи, новые проекты, направленные на дальнейшее развитие нашего Отечества.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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