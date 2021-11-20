Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций. Глава государства вручил его предстоятелю Русской православной церкви и поздравил с днём рождения.

Российский лидер отметил, что патриарх выбрал для себя путь духовного, нравственного служения и следует ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу народа и России. По мнению Путина, Церковь знала разные времена, но сегодня её голос вновь приобрёл огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. Он уверен, что во многом это результат личных усилий и неустанных пастырских трудов главы РПЦ, его искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания.