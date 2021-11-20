Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного
По его мнению, Церковь знала разные времена, но сегодня её голос вновь приобрёл огромное значение во многом благодаря главе РПЦ.
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Президент РФ Владимир Путин наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций. Глава государства вручил его предстоятелю Русской православной церкви и поздравил с днём рождения.
Российский лидер отметил, что патриарх выбрал для себя путь духовного, нравственного служения и следует ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу народа и России. По мнению Путина, Церковь знала разные времена, но сегодня её голос вновь приобрёл огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. Он уверен, что во многом это результат личных усилий и неустанных пастырских трудов главы РПЦ, его искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания.
"Ваше Святейшество, для меня большая, огромная честь отметить Ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить Вам высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры. Ещё раз от души поздравляю Вас с юбилеем. Желаю доброго здоровья, успехов в Вашем благородном служении", — сказал президент.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный собор Александра Невского.
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