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Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного

По его мнению, Церковь знала разные времена, но сегодня её голос вновь приобрёл огромное значение во многом благодаря главе РПЦ.

20 ноября, 09:42
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций. Глава государства вручил его предстоятелю Русской православной церкви и поздравил с днём рождения.

Российский лидер отметил, что патриарх выбрал для себя путь духовного, нравственного служения и следует ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу народа и России. По мнению Путина, Церковь знала разные времена, но сегодня её голос вновь приобрёл огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. Он уверен, что во многом это результат личных усилий и неустанных пастырских трудов главы РПЦ, его искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания.

"Ваше Святейшество, для меня большая, огромная честь отметить Ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить Вам высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры. Ещё раз от души поздравляю Вас с юбилеем. Желаю доброго здоровья, успехов в Вашем благородном служении", — сказал президент.

Патриарх Кирилл встретится с папой римским Франциском

Патриарх Кирилл встретится с папой римским Франциском

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный собор Александра Невского.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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