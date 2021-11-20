Метеоролог Леус предупредил москвичей о дожде, снеге и низком атмосферном давлении

В Москве сегодня, 20 ноября, ожидаются осадки, сильный ветер, налипание снега на провода и очень низкое атмосферное давление. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"По территории столичного региона пройдёт активный циклон. Погода будет облачная, временами осадки в виде дождя, мокрого снега, местами в виде снега, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. В вечерние и утренние часы местами гололедица. То есть комплекс неблагоприятных погодных явлений", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Леуса, возможно очень низкое атмосферное давление, почти рекордное. Оно в начале дня будет падать и может опуститься до отметки 719 миллиметров ртутного столба, а потом начнёт активно расти. Ветер, по словам синоптика, будет юго-западный с переходом на северо-западный, примерно пять-десять метров в секунду, с отдельными порывами до 12–17 метров в секунду.