Метеоролог Леус предупредил москвичей о дожде, снеге и низком атмосферном давлении
Также жителям города следует приготовиться к усилению ветра местами до 12–17 метров в секунду.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей
В Москве сегодня, 20 ноября, ожидаются осадки, сильный ветер, налипание снега на провода и очень низкое атмосферное давление. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По территории столичного региона пройдёт активный циклон. Погода будет облачная, временами осадки в виде дождя, мокрого снега, местами в виде снега, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. В вечерние и утренние часы местами гололедица. То есть комплекс неблагоприятных погодных явлений", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам Леуса, возможно очень низкое атмосферное давление, почти рекордное. Оно в начале дня будет падать и может опуститься до отметки 719 миллиметров ртутного столба, а потом начнёт активно расти. Ветер, по словам синоптика, будет юго-западный с переходом на северо-западный, примерно пять-десять метров в секунду, с отдельными порывами до 12–17 метров в секунду.
Ранее Лайф рассказывал, как аэропорт Мурманска закрыли из-за сильного снегопада. А не так давно транспортный коллапс из-за непогоды случился в Москве. Город и область накрыл сильнейший туман и парализовал работу столичных аэропортов. В результате более 30 рейсов были направлены в Нижний Новгород, из-за чего в провинциальном аэропорту образовалась пробка, а сотни пассажиров провели от шести до девяти часов в своих креслах без еды и воды.
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