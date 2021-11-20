NYT: США призвали союзников вместе помешать России "вторгнуться" на Украину

Представители разведки США призвали союзников уже сейчас начать предпринимать меры, чтобы не допустить "вторжения" России на территорию Украины, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

"Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы", — говорится в публикации.

По данным американцев, Россия якобы "ещё не решила", что собирается делать со своими войсками у границ Украины, но США не теряют бдительности и относятся к перемещениям российских войск серьёзно.

Также, по данным издания, директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс на этой неделе предупредила послов НАТО о возможном "военном вторжении" России на Украину. Информированные чиновники назвали растущую обеспокоенность по поводу России одной из самых обсуждаемых "краткосрочных угроз".