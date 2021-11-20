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NYT: США призвали союзников вместе помешать России "вторгнуться" на Украину

Американцы следят за перемещениями российских войск и призывают страны ЕС к сотрудничеству для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы.

20 ноября, 09:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Представители разведки США призвали союзников уже сейчас начать предпринимать меры, чтобы не допустить "вторжения" России на территорию Украины, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

"Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы", — говорится в публикации.

По данным американцев, Россия якобы "ещё не решила", что собирается делать со своими войсками у границ Украины, но США не теряют бдительности и относятся к перемещениям российских войск серьёзно.

Также, по данным издания, директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс на этой неделе предупредила послов НАТО о возможном "военном вторжении" России на Украину. Информированные чиновники назвали растущую обеспокоенность по поводу России одной из самых обсуждаемых "краткосрочных угроз".

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Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". В Кремле ответили на обвинения в адрес РФ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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