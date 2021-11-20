"Он оскорбил и нас с вами": Кавазашвили призвал Дзюбу извиниться за отказ играть в сборной России

Первый после Евро-2020 вызов в сборную форвард прокомментировал признанием, что форма пока не набрана.

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили заявил, что нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба должен позвонить в РФС и извиниться за отказ играть в составе национальной команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В конце сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний нападающий отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. С тех пор главный тренер сборной Валерий Карпин его не вызывал для подготовки к матчам.

"Дзюба сейчас — лучший форвард в стране. В сборной он необходим. Но его поведение — оскорбление лично главного тренера Карпина и сборной команды страны. Своим отказом он оскорбляет не только РФС и Карпина, но и нас с вами. Лучший нападающий страны своим отказом желает сборной поражения. Артём, одумайся! Позвони в РФС и попроси прощения", — сказал Кавазашвили.

В марте сборная России сыграет в стыковых матчах за право поехать в Катар на финальный этап чемпионата мира. По мнению вратаря, возвращение Дзюбы способно усилить национальную команду.

"Пусть своей игрой извинится перед российским народом. Тогда будет к нему совершенно другое отношение. Если мы проиграем в стыках без Дзюбы, то народ поднимется и заставит дисквалифицировать Дзюбу в чемпионате. Он повёл себя безобразно", — заявил ветеран отечественного футбола.