Европарламент встревожен из-за военных разработок России и Китая в области ИИ
При этом там признали, что сами в этой сфере значительно отстают, и решили принять ряд мер для исправления ситуации.
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Европа обеспокоилась военными разработками России и Китая с применением искусственного интеллекта (ИИ). Это, как сообщает RT, следует из проекта резолюции, который был представлен на заседании комитета Европарламента.
"Европарламент обеспокоен военными исследованиями и технологическими разработками, связанными с системами поражающего наступательного вооружения без человеческого контроля, которые ведутся в таких странах, как Россия и Китай, без должного внимания к риску для человечества", — говорится в документе.
Отмечается, что в цифровую эпоху искусственный интеллект может быть применён в информационных войнах, для распространения фейков, а также при кибератаках. При этом в Европарламенте считают конкурентоспособными странами в области ИИ не только Россию и Китай, но также США, Канаду, Японию, Индию, Израиль, Южную Корею и Великобританию. Европа же, по мнению членов ЕП, в этом вопросе значительно отстаёт, поэтому планирует принять ряд мер для исправления ситуации. В частности, там хотят увеличить финансирование различных проектов и устранить барьеры для разработчиков в области ИИ.
Ранее президент России Владимир Путин призвал увязать планы промышленного развития со стратегиями внедрения искусственного интеллекта, а также запустить программу обучения специалистов компетенциям в этой сфере.
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