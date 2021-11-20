Европарламент встревожен из-за военных разработок России и Китая в области ИИ

"Европарламент обеспокоен военными исследованиями и технологическими разработками, связанными с системами поражающего наступательного вооружения без человеческого контроля, которые ведутся в таких странах, как Россия и Китай, без должного внимания к риску для человечества", — говорится в документе.

Отмечается, что в цифровую эпоху искусственный интеллект может быть применён в информационных войнах, для распространения фейков, а также при кибератаках. При этом в Европарламенте считают конкурентоспособными странами в области ИИ не только Россию и Китай, но также США, Канаду, Японию, Индию, Израиль, Южную Корею и Великобританию. Европа же, по мнению членов ЕП, в этом вопросе значительно отстаёт, поэтому планирует принять ряд мер для исправления ситуации. В частности, там хотят увеличить финансирование различных проектов и устранить барьеры для разработчиков в области ИИ.