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Европарламент встревожен из-за военных разработок России и Китая в области ИИ

При этом там признали, что сами в этой сфере значительно отстают, и решили принять ряд мер для исправления ситуации.

20 ноября, 09:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Европа обеспокоилась военными разработками России и Китая с применением искусственного интеллекта (ИИ). Это, как сообщает RT, следует из проекта резолюции, который был представлен на заседании комитета Европарламента.

"Европарламент обеспокоен военными исследованиями и технологическими разработками, связанными с системами поражающего наступательного вооружения без человеческого контроля, которые ведутся в таких странах, как Россия и Китай, без должного внимания к риску для человечества", — говорится в документе.

Отмечается, что в цифровую эпоху искусственный интеллект может быть применён в информационных войнах, для распространения фейков, а также при кибератаках. При этом в Европарламенте считают конкурентоспособными странами в области ИИ не только Россию и Китай, но также США, Канаду, Японию, Индию, Израиль, Южную Корею и Великобританию. Европа же, по мнению членов ЕП, в этом вопросе значительно отстаёт, поэтому планирует принять ряд мер для исправления ситуации. В частности, там хотят увеличить финансирование различных проектов и устранить барьеры для разработчиков в области ИИ.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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