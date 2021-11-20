В Москве атмосферное давление побило рекорд 2008 года

Синоптики в Москве зафиксировали ощутимо низкое атмосферное давление, которое побило рекорд 2008 года, когда показатели опустились до 722 мм рт. ст. (962,3 гПа). Это так называемая барическая пила — резкие колебания атмосферного давления за срок от суток до нескольких дней.

"Атмосферное давление продолжает падать. В 10 часов утра на главной метеостанции ВДНХ было зафиксировано 721.1 мм рт. ст. (961,2 гПа). Метеозависимые и метеочувствительные люди, отнеситесь к своему самочувствию более внимательно, не забывайте выполнять рекомендации лечащего врача и принимать лекарственные препараты", — сообщают "Метеоновости".

Ранее Лайф рассказывал, как аэропорт Мурманска закрыли из-за сильного снегопада. А не так давно транспортный коллапс из-за непогоды случился в Москве. Город и область накрыл сильнейший туман и парализовал работу столичных аэропортов. В результате более 30 рейсов были направлены в Нижний Новгород, из-за чего в провинциальном аэропорту образовалась пробка, а сотни пассажиров провели от шести до девяти часов в своих креслах без еды и воды.