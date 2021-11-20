Актёр Андрей Носков — о смерти Валерия Гаркалина: Уходит поколение

Российский актёр и режиссёр Андрей Носков рассказал о дружбе с Валерием Гаркалиным, который скончался сегодня утром в возрасте 67 лет от вызванных коронавирусом осложнений. Петербургский артист назвал Гаркалина действительно уникальным театральным актёром.

"Мне посчастливилось с ним работать, и это действительно уникальный театральный актёр, таких сейчас очень мало ценят. Артист с невероятной органикой, внутренней наполненностью, самоиронией. Это очень печально, что уходит поколение, которое уже свой опыт не передаст", — цитирует артиста газета "Петербургский дневник".