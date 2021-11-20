Актёр Андрей Носков — о смерти Валерия Гаркалина: Уходит поколение
Он назвал коллегу артистом с невероятной органикой, внутренней наполненностью и самоиронией.
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Российский актёр и режиссёр Андрей Носков рассказал о дружбе с Валерием Гаркалиным, который скончался сегодня утром в возрасте 67 лет от вызванных коронавирусом осложнений. Петербургский артист назвал Гаркалина действительно уникальным театральным актёром.
"Мне посчастливилось с ним работать, и это действительно уникальный театральный актёр, таких сейчас очень мало ценят. Артист с невероятной органикой, внутренней наполненностью, самоиронией. Это очень печально, что уходит поколение, которое уже свой опыт не передаст", — цитирует артиста газета "Петербургский дневник".
Он добавил, что ему повезло учиться у Гаркалина, как у представителя такого поколения, а также находиться с ним на одной съёмочной площадке и на театральных репетициях.
Напомним, что артист находился в больнице с коронавирусом с 2 октября, 6 октября его перевели в реанимацию. 9 октября актёра подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра. О смерти актёра стало известно сегодня, 20 ноября, причиной стал отказ всех органов.
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