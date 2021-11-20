Глава Пентагона назвал Иран главной угрозой для Ближнего Востока

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Иран одной из главных угроз для Ближнего Востока. Среди других — пандемия коронавируса, изменение климата и терроризм. Об этом он заявил на международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог" в Бахрейне.

По словам Остина, если Иран не вернётся в ядерную сделку, США найдёт другие пути решения проблемы. В том числе он не исключил, что Америка при необходимости оперативно нарастит военное присутствие в регионе.