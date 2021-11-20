Глава Пентагона назвал Иран главной угрозой для Ближнего Востока
Он допустил, что США увеличат военное присутствие в регионе, если Тегеран не вернётся в ядерную сделку.
Фото © ТАСС / Карпов Ладислав
Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Иран одной из главных угроз для Ближнего Востока. Среди других — пандемия коронавируса, изменение климата и терроризм. Об этом он заявил на международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог" в Бахрейне.
По словам Остина, если Иран не вернётся в ядерную сделку, США найдёт другие пути решения проблемы. В том числе он не исключил, что Америка при необходимости оперативно нарастит военное присутствие в регионе.
"Мы сохраняем приверженность дипломатическому решению ядерного вопроса, но, если Иран не будет готов к серьёзному взаимодействию, мы рассмотрим все необходимые возможности для обеспечения безопасности Соединённых Штатов", — сказал глава Пентагона.
Напомним, ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Прошлый президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана.
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