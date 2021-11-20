Стерлинг пообещал "уничтожить" Петра Яна в бою-реванше за титул чемпиона UFC
Их новый поединок может состояться в начале 2022 года.
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Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что сможет одержать убедительную победу в бою-реванше с обладателем временного пояса — россиянином Петром Яном. Об этом он рассказал в "Твиттере".
"Я собираюсь его уничтожить", — заявил Стерлинг в ответ на вопрос одного из пользователей о том, какую тактику он изберёт в новом поединке с россиянином.
В марте Пётр Ян лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Перед турниром UFC 267 в Абу-Даби американец отказался защищать титул в поединке с россиянином из-за проблем со здоровьем. 30 октября Ян одержал победу над другим представителем США — Кори Сэндхэгеном и стал временным чемпионом в легчайшем весе.
По словам Стерлинга, он готов провести новый поединок против Петра Яна в январе или феврале 2022 года.
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