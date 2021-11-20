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Борис Смолкин назвал огромным горем смерть Валерия Гаркалина

Он выразил глубокие соболезнования родным умершего коллеги.

20 ноября, 11:13
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3989/foto/i4/1154385/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Фото © kino-teatr.ru

Уход из жизни народного артиста России Валерия Гаркалина — это огромное горе. Таким мнением с газетой "Петербургский дневник" поделился российский актёр театра и кино Борис Смолкин. По его словам, в последний раз они с Гаркалиным виделись в конце минувшего лета.

"Мы виделись в последний раз в августе месяце этого года, выступали с ним вместе на дне рождения Зощенко в Сестрорецке. Я знал, что он сильно болен. Все слова сочувствия, соболезнования — его близким", — сказал он.

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Как сообщал Лайф, артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра, а спустя почти месяц, 20 ноября, он умер из-за отказа внутренних органов. Прощание с Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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