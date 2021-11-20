Борис Смолкин назвал огромным горем смерть Валерия Гаркалина

Уход из жизни народного артиста России Валерия Гаркалина — это огромное горе. Таким мнением с газетой "Петербургский дневник" поделился российский актёр театра и кино Борис Смолкин. По его словам, в последний раз они с Гаркалиным виделись в конце минувшего лета.

"Мы виделись в последний раз в августе месяце этого года, выступали с ним вместе на дне рождения Зощенко в Сестрорецке. Я знал, что он сильно болен. Все слова сочувствия, соболезнования — его близким", — сказал он.