Блогерша, погибшая в ДТП, сказала маме трогательные слова, которые стали предвестниками её смерти

Блогерша Пейдж Райс из Марстон-Грина, Англия, отправилась в гости к своему парню в Ливерпуль, не подозревая, чем обернётся её визит. Когда влюблённые вместе ехали по туннелю Куинсуэй, они угодили в страшную аварию, столкнувшись с такси. Пару тут же доставили в ближайшую больницу. За жизнь парня врачи бьются до сих пор, а вот Пейдж скончалась через несколько часов после ДТП.

Фото © Instagram / paigericex

Убитая горем мама Клэр Райс в разговоре с журналистами BirminghamLive призналась — всего за пару недель до аварии её дочь размышляла о своей кончине. Будто бы что-то чувствуя, девушка попыталась заранее предупредить маму и утешить её.

Недавно мы с Пейдж разговаривали о смерти, и она сказала, что, если она умрёт, я должна помнить, что она жила полной жизнью. И это так и есть Клэр Райс

Фото © Instagram / paigericex

На инстаграм Пейдж было подписано порядка 17 тысяч человек, и, когда новости о её кончине добрались до читателей, комментарии тут же заполонили сообщения со словами поддержки. По словам мамы девушки, это немного помогает ей пережить горе, пишет Mirror.