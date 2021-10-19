Блогерша, погибшая в ДТП, сказала маме трогательные слова, которые стали предвестниками её смерти
Незадолго до трагедии у девушки с мамой состоялся разговор, который в контексте печальных событий выглядит пророческим.
Блогерша Пейдж Райс из Марстон-Грина, Англия, отправилась в гости к своему парню в Ливерпуль, не подозревая, чем обернётся её визит. Когда влюблённые вместе ехали по туннелю Куинсуэй, они угодили в страшную аварию, столкнувшись с такси. Пару тут же доставили в ближайшую больницу. За жизнь парня врачи бьются до сих пор, а вот Пейдж скончалась через несколько часов после ДТП.
Убитая горем мама Клэр Райс в разговоре с журналистами BirminghamLive призналась — всего за пару недель до аварии её дочь размышляла о своей кончине. Будто бы что-то чувствуя, девушка попыталась заранее предупредить маму и утешить её.
Недавно мы с Пейдж разговаривали о смерти, и она сказала, что, если она умрёт, я должна помнить, что она жила полной жизнью. И это так и есть
На инстаграм Пейдж было подписано порядка 17 тысяч человек, и, когда новости о её кончине добрались до читателей, комментарии тут же заполонили сообщения со словами поддержки. По словам мамы девушки, это немного помогает ей пережить горе, пишет Mirror.
Она действительно была самой красивой девушкой с самой широкой улыбкой, заразительным смехом и золотым сердцем. Если бы вы были другом Пейдж, она бы любила вас каждой своей клеточкой и была бы с вами, когда вам это было так нужно
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