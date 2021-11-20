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Препарат или пересадка?: 10 примеров успешной борьбы с облысением

Говорят, былого не вернуть... особенно если дело связано с генетикой. Но герои этого материала, столкнувшиеся с облысением, всё-таки нашли способы.

20 ноября, 12:01

Фото © Reddit / abillybob94

На портале Reddit есть сообщество, в котором люди с облысением делятся своими успехами в борьбе с потерей волос. Ниже — десять впечатляющих примеров из сабреддита "tressless".

"Полтора года на нескольких препаратах — до и после"

Фото © Reddit / xenoburn

Фото © Reddit / xenoburn

"Спустя 9 месяцев после пересадки волос"

Фото © Reddit / Bondoufle

Фото © Reddit / Bondoufle

"Один препарат полгода, другой 3,5 месяца. Пока что доволен результатами, а вам как?"

Фото © Reddit / abillybob94

Фото © Reddit / abillybob94

"Мне 19, и я решил, что мне нужно вернуть свои волосы обратно"

Фото © Reddit / YouKnow-TheFarmer

Фото © Reddit / YouKnow-TheFarmer

"Мне 25 лет, и вот результаты за два года. Препараты для стимуляции роста волос, шампуни и т.д."

Фото © Reddit / Kchind

Фото © Reddit / Kchind

"Вот как изменилась моя линия волос за полгода"

Фото © Reddit / fozzzy5

Фото © Reddit / fozzzy5

"Всего 4 месяца лечения"

Фото © Reddit / gonef***g1

Фото © Reddit / gonef***g1

"Результат за 11 месяцев... Средства от алопеции действительно творят чудеса"

Фото © Reddit / Jordan_cadagan

Фото © Reddit / Jordan_cadagan

"Где-то 9 месяцев на препаратах"

Фото © Reddit / mrlevizzle

Фото © Reddit / mrlevizzle

"4 месяца приёма препаратов от алопеции, и вот результат"

Фото © Reddit / danielcorl36

Фото © Reddit / danielcorl36

Стилист отказывается закрашивать седину, удивляя клиенток тем, насколько это красиво: 10 преображений

Стилист отказывается закрашивать седину, удивляя клиенток тем, насколько это красиво: 10 преображений

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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