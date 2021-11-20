Препарат или пересадка?: 10 примеров успешной борьбы с облысением
Говорят, былого не вернуть... особенно если дело связано с генетикой. Но герои этого материала, столкнувшиеся с облысением, всё-таки нашли способы.
На портале Reddit есть сообщество, в котором люди с облысением делятся своими успехами в борьбе с потерей волос. Ниже — десять впечатляющих примеров из сабреддита "tressless".
"Полтора года на нескольких препаратах — до и после"
Фото © Reddit / xenoburn
"Спустя 9 месяцев после пересадки волос"
Фото © Reddit / Bondoufle
"Один препарат полгода, другой 3,5 месяца. Пока что доволен результатами, а вам как?"
"Мне 19, и я решил, что мне нужно вернуть свои волосы обратно"
Фото © Reddit / YouKnow-TheFarmer
"Мне 25 лет, и вот результаты за два года. Препараты для стимуляции роста волос, шампуни и т.д."
Фото © Reddit / Kchind
"Вот как изменилась моя линия волос за полгода"
Фото © Reddit / fozzzy5
"Всего 4 месяца лечения"
Фото © Reddit / gonef***g1
"Результат за 11 месяцев... Средства от алопеции действительно творят чудеса"
Фото © Reddit / Jordan_cadagan
"Где-то 9 месяцев на препаратах"
Фото © Reddit / mrlevizzle
"4 месяца приёма препаратов от алопеции, и вот результат"
Фото © Reddit / danielcorl36
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