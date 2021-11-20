Шоу должно продолжаться: Градскому стало плохо на "Голосе", но все делали вид, что так и надо Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке 20 ноября, 10:24 Кадр из видео © YouTube / "Голос"

В 10-м сезоне шоу "Голос" начались "поединки" — наставники определили пары из тех, кого отобрали на слепых прослушиваниях, и после их выступлений в дуэтах оставили по шесть участников для "нокаутов". В этот раз составы у всех наставников действительно вышли сильными, но получить удовольствие от их выступлений не получилось — слишком тревожно было смотреть на Александра Градского, который, казалось, вот-вот потеряет сознание.

Кадр из видео © YouTube / "Голос"

Поначалу выглядело всё как лёгкое недомогание, мол, подустал Александр Борисович, вот и охрип. Но вскоре стало ясно, что сиплый голос — наименее тревожный симптом. Уже после второго дуэта он практически не поднимал голову с руки, на которую пытался опереться, чтобы не сползти с кресла. Синие губы, нездоровый румянец на бледном лице, чтение фамилий участниц по бумажке — всё это говорило о том, что у Градского, скорее всего, скакнуло давление. Вскоре стало ясно, что ему не хватает воздуха: возле его кресла был установлен вентилятор, который пытались скрыть в чёрном цвете на чёрном полу.

Нет слов

Кадр из видео © YouTube / "Голос"

Объяснением тому, что запись не была прервана, может быть только решение самого Градского: мол, ничего, прорвусь, шоу должно продолжаться! Утешает только то, что это не был прямой эфир, и если бы с мэтром действительно что-то случилось, то мы узнали бы об этом в день записи, которая явно проходила не вчера. И, нужно отдать должное, "поединки" прошли, жюри сделало свой выбор. Продюсерам пришлось отказаться от знаменитых напряжённых пауз, когда перед уходом на рекламу держатся многозначительные паузы, сохраняется интрига. В какой-то момент Градский и вовсе отказался что-либо говорить, с трудом назвав лишь фамилию участника, прошедшего в следующий этап. Тем не менее в самом начале он сумел сказать самые важные и ценные для вокалистов и зрителей слова.

В этом сезоне мы наконец научились выбирать сильных участников и ставить их в одну пару... Александр Градский

Король драмы

Кадр из видео © YouTube / "Голос"

Да и номера у дуэтов Градского с точки зрения драматизма и творчества были самыми оригинальными. Чего стоит трио из Мирославы Кочевой, Марины Моисеевой и Адильхана Макина (напомним, что главный продюсер телепроекта Юрий Аксюта позволил Градскому взять в команду дополнительного (13-го) участника, отсюда и образовалось одно трио) — в их исполнении песня "Ты на свете есть" получила три разные интерпретации в одной. Просто браво!

А чего стоили частушки в исполнении двух самых знойных участниц 10-го сезона Юлии Курганской и Юлии Коваль! Брюнетка в чёрном и блондинка в золотом устроили настоящий шабаш на сцене и завели весь зал. Даже Градский на какую-то секунду ожил и отправил девушкам воздушные поцелуи.

Все сильные

Примечательно, что Агутин "слил" "молодую Варум" в первом же круге. Для Олеси Полищук из Казани это решение явно было неожиданным. Она призналась, что пришла на проект целенаправленно к Леониду... Но музыкант оставил Вячеслава Явкина. Выбирать было действительно сложно — все участники сильные. Пелагея и вовсе разрыдалась, не выдержав напряжения. Разряжать обстановку пришлось как всегда Дмитрию Нагиеву.

Плачешь, что ль? Приходишь сюда и плачешь... Плохо — плачешь, хорошо — и тоже плачешь Дмитрий Нагиев

Итого

Итого первый день поединков закончился. Наверное, можно было бы выдохнуть, но неясно, разбили ли один съёмочный день на несколько выпусков или всё-таки прервали запись и дали Градскому прийти в себя. Как бы там ни было, пока зрителям можно выдохнуть, а продюсерам — всё-таки спуститься на землю и ответить на вопросы зрителей. От себя мы можем лишь констатировать, что этот выпуск юбилейного сезона "Голоса" не похож ни на один предыдущий. С другой стороны — да, скомканно, да тревожно, да, обидно, но именно эти живые и непостановочные эмоции делают из "Голоса" настоящее шоу... Шоу, которое должно продолжаться.

А что случилось с Градским? Он как будто болеет, с трудом говорит! Лучше бы его домой отпустили сегодня! Василий Раздайбеда

Градскому скорейшего выздоровления. Впервые вижу его таким истощённым V V

Градский приболел 🤔? Посылаю ему тепло🤲🏼❤️ Лера Саенко

Авторы Василий Климов