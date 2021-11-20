10 секретов о сексе после рождения ребёнка, о которых вам никто не скажет

Специалисты советуют не вступать в интимную связь примерно в течение полутора месяцев после появления на свет малыша, чтобы дать организму восстановиться. Некоторым требуется больше времени, ведь следует учитывать, что это не только физическое потрясение, но и эмоциональное. Издание HuffPost узнало у женщин, с какими подводными камнями им пришлось столкнуться в половой жизни, став мамами.

1. Сокращение естественной смазки

Ведущая подкаста "Странная мама" Челси Вашингтон рассказала, что после родов её ощущения во время интимной связи изменились. "Это не было ни плохо, ни больно — просто было иначе", — отметила женщина. Однако лёгкий дискомфорт доставляло то, что у неё стало выделяться гораздо меньше смазки, из-за чего пришлось увеличить время на прелюдию.

2. Секс нередко бывает болезненным, по крайней мере вначале. Однако со временем становится лучше

Тоня Манн, которая родила двух малышей с разницей в год, рассказала, что сначала половые акты сопровождались неприятными ощущениями. По словам женщины, к такому она совсем не была готова. "Позы, которые когда-то были удобными и приятными, теперь приносили только боль. Мне пришлось научиться быть терпеливой, как и моему мужу", — поделилась Тоня, однако отметила, что со временем секс всё же стал лучше.

3. Если у вас было кесарево сечение, это не значит, что вы можете быстро вернуться к половой жизни

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Женщинам, перенёсшим кесарево сечение, в первое время нужно воздерживаться от физических нагрузок и тренировок. А через шесть-восемь недель сходить на осмотр к врачу, который определит, пришли ли вы в форму. "Моё тело восстанавливалось после серьёзной операции, к тому же я ухаживала за новорождённым. Сочетание этих вещей сделало секс самым последним делом в моём списке! Я просто всё время была измотана", — отметила Мелисса Кампос.

4. Секс-игрушки станут вашими новыми лучшими друзьями

Быть новоиспечёнными родителями непросто. На мам и пап порой сваливается столько обязанностей, что на любовные утехи почти не остаётся сил. И некоторые из них признаются, что в эти моменты их выручают различные приспособления, которые можно купить в магазине для взрослых.

5. Грудное вскармливание может отбить у вас сексуальное желание

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"Я буквально чувствовала себя коровой и меньше всего мне хотелось, чтобы кто-то другой прикасался к моему телу. К счастью, у меня есть надёжный и сострадательный партнёр, который поддерживал меня и никогда не заставлял выходить за пределы моей зоны комфорта", — поделилась иллюстратор Джина Макмиллен. Женщина отметила, что благодаря понимающему избраннику им удалось найти новые способы близости.

6. Если кормите грудью, приготовьтесь, что во время секса у вас может течь молоко

Это может случиться в самый неподходящий момент, но не стоит переживать, ведь это нормально. "Вы должны привыкнуть к ещё большему количеству жидкостей, чем раньше", — рассказала мама Кэти Брунель.

7. Некоторым партнёрам на время придётся забыть о том, чтобы трогать грудь возлюбленной

Не каждой родительнице в период грудного вскармливания будут приятны подобные ласки. Так что их избранникам стоит запастись терпением.

8. Интимный опыт действительно может стать ярче

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Рождение малыша сближает супругов, создавая между ними особую связь. Однако времени на любовные утехи остаётся всё меньше, поэтому паре приходится проявлять всю свою изобретательность, чтобы насладиться моментом. "Ребёнок спит в нашей постели, и мы вынуждены использовать творческий подход. Это кажется пикантным и забавным — заниматься сексом в разных уголках дома, чего в обычных условиях мы не сделали бы!" — рассказала Лина Форрестол, которая ведёт блог о материнстве.

9. Когда у вас мало свободного времени, вы учитесь заниматься сексом быстро

Ужины в ресторане, романтика и прелюдия — о многом, что вы так любили, придётся забыть и действовать в спартанских условиях. "Когда родился ребёнок, режим дня стал непредсказуемым. И если бы я ждала подходящего момента, чтобы настроиться, то этого могло бы вообще никогда не произойти", — отметила Джина Макмиллен.

10. Не корите себя за отсутствие секса. Помните, что это временно