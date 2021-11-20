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Собянин поблагодарил педиатров за заботу о "маленьких москвичах"

Он отметил, что детские доктора умеют общаться с ребятами, поддерживать родителей и приходить на помощь. А также пожелал им крепкого здоровья и добра.

20 ноября, 13:26

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил детских врачей с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу.

"Дорогие педиатры, с праздником! Спасибо за вашу заботу о маленьких москвичах и высокий профессиональный уровень", — написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, он отметил, что детские доктора умеют общаться с детьми, поддерживать родителей, приходить на помощь. А также пожелал им крепкого здоровья и добра.

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Ранее Лайф рассказывал, что Собянин заявил о снижении заболеваемости ковидом в Москве.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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