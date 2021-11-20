Мальчику из Якутии передадут корову, о покупке которой он попросил Путина

Корову, которую 13-летний мальчик из Якутии попросил, дозвонившись на прямую линию президента РФ, на днях подарят его семье, кроме того, им улучшат жилищные условия, сообщил РИА "Новости" министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.

"По решению Администрации Чурапчинского района корову решено приобрести на основе социального контракта по программе Министерства труда и социального развития республики. Такая социальная помощь оказывается малоимущим семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На днях корову от СХПК "Мындагай" передадут", — сказал Атласов, отметив, что обращение мальчика рассмотрели в пятницу, 19 ноября.

Кроме того, министр похвалил мальчика Алёшу за то, что он в столь юном возрасте проявил заботу о благосостоянии своей семьи и выразил надежду на то, что в результате его обращения кроме коровы семья Сокольниковых обретёт и жильё.