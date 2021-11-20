Бутина назвала идею новых санкций США против России словесной интервенцией

Идеями о новых санкциях против России в случае "вторжения" на Украину американская сторона пытается продемонстрировать своим избирателям, что она отвечает на российскую "угрозу", заявила РИА "Новости" член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

"Это очередная вербальная интервенция, которая, с одной стороны, даёт возможность американским политикам показать своим избирателям, что они что-то делают и отвечают на угрозы Путина с его новыми вооружениями, но на самом деле, как мы прекрасно понимаем, всё это упирается в экономику и в экономические интересы конкретных людей, потому что бюджет действительно увеличивается, но потом эти деньги куда идут?" — заявила Бутина.

Кроме того, она отметила, что в данном случае увеличение бюджета США — это перекладывание большего количества денег из одного кармана в другой: из кармана американских налогоплательщиков в карманы людей, которые обслуживают военно-промышленный и научно-исследовательский комплексы, а также логистические структуры и компании.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и переговоров с главой США Джо Байденом стало понятно, что тот смог заручиться поддержкой американского лидера, и основные игроки коллективного Запада приняли решение о повышении ставок и оказании дополнительного давления на РФ. А заявления третьих сторон о допустимости или недопустимости передвижения войск РФ на своей территории в нормальной дипломатии просто невозможны, подчеркнула депутат.

"Это просто словесная интервенция, которая призвана продемонстрировать их якобы единство по украинскому вопросу", — пояснила Бутина.

По её мнению, помощь со стороны США Украине в России ощущают уже довольно давно. Доказательством является в том числе и снабжение Вооружённых сил Украины инструкторами, обучающими ведению боевых действий по лекалам НАТО.