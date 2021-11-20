"Крылья Советов" на последних минутах упустили победу в матче РПЛ с "Уралом"

Самарские "Крылья Советов" на своём поле сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Солидарность-арене", завершилась со счётом 1:1.

Игра началась с минуты молчания в память о бывшем футболисте "Крыльев Советов" Денисе Ковбе, умершем от коронавируса. Он ушёл из жизни утром 18 ноября в возрасте 42 лет.

Оба гола в матче были забиты во втором тайме. Сначала мяч в свои ворота срезал защитник "Урала" Артём Мамин. На 90-й минуте окончательный счёт установил хавбек екатеринбургского клуба Юрий Железнов.

"Крылья Советов" набрали 23 очка, оставшись на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с 12 баллами поднялся на предпоследнюю, 15-ю, строчку.