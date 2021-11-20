"Крылья Советов" на последних минутах упустили победу в матче РПЛ с "Уралом"
Набрав 23 очка, самарская команда осталась на шестой позиции в таблице чемпионата России.
Фото © ФК "Крылья Советов"
Самарские "Крылья Советов" на своём поле сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Солидарность-арене", завершилась со счётом 1:1.
Игра началась с минуты молчания в память о бывшем футболисте "Крыльев Советов" Денисе Ковбе, умершем от коронавируса. Он ушёл из жизни утром 18 ноября в возрасте 42 лет.
Оба гола в матче были забиты во втором тайме. Сначала мяч в свои ворота срезал защитник "Урала" Артём Мамин. На 90-й минуте окончательный счёт установил хавбек екатеринбургского клуба Юрий Железнов.
«Урал» забил! Внимание! «Урал» забил 🤯 pic.twitter.com/MiIzJbEjpa— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 20, 2021
"Крылья Советов" набрали 23 очка, оставшись на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с 12 баллами поднялся на предпоследнюю, 15-ю, строчку.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 15-й тур
"Крылья Советов" — "Урал" — 1:1
Голы: Мамин, в свои ворота 59' (1:0), Железнов 90' (1:1)
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