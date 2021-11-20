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Определился состав мужской сборной России по лыжным гонкам в Кубке мира

Соревнования начнутся на следующей неделе в финской Руке.

20 ноября, 12:18
<p>Лыжник Евгений Белов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CHcK9VNDEdZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_belov_evgeniy_</a></p>

Лыжник Евгений Белов. Фото © Instagram / _belov_evgeniy_

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что на стартовом этапе Кубка мира в составе мужской команды выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Илья Семиков, Евгений Белов и Андрей Ларьков. Об этом сообщает "Чемпионат".

В субботу в Финляндии состоялась контрольная гонка сборной России на 15 км классическим стилем. Лучший результат показал финский гонщик Ийво Нисканен, выступавший вне конкурса. Вторым стал Червоткин, третьим — Якимушкин, четвёртым — Семиков. Большунов и Белов поделили пятое место.

"Два лучших классиста среди отобранных сегодня — Семиков и Белов. Они выполнили норматив. Осталось ещё одно место, которое определится у мужчин завтра. У девушек всё также определится завтра. У них всё будет считаться по сумме времени. Из мужчин на Кубок мира поедут: Большунов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев. Это точно. Ларьков поедет по личной квоте. Повторюсь, что сегодня к ним добавились Семиков и Белов", — заявил Бородавко.

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Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт на следующей неделе в финской Руке. С 26 по 28 ноября запланированы классический спринт, гонка с раздельным стартом "классикой" на 15 км и гонка преследования свободным стилем на той же дистанции.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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