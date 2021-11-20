Определился состав мужской сборной России по лыжным гонкам в Кубке мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что на стартовом этапе Кубка мира в составе мужской команды выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Илья Семиков, Евгений Белов и Андрей Ларьков. Об этом сообщает "Чемпионат".

В субботу в Финляндии состоялась контрольная гонка сборной России на 15 км классическим стилем. Лучший результат показал финский гонщик Ийво Нисканен, выступавший вне конкурса. Вторым стал Червоткин, третьим — Якимушкин, четвёртым — Семиков. Большунов и Белов поделили пятое место.

"Два лучших классиста среди отобранных сегодня — Семиков и Белов. Они выполнили норматив. Осталось ещё одно место, которое определится у мужчин завтра. У девушек всё также определится завтра. У них всё будет считаться по сумме времени. Из мужчин на Кубок мира поедут: Большунов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев. Это точно. Ларьков поедет по личной квоте. Повторюсь, что сегодня к ним добавились Семиков и Белов", — заявил Бородавко.