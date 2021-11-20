Названа коварная особенность новой мутации "дельты" AY.4.2

Лишь у трети заразившихся вариантом AY.4.2 дельта-штамма коронавируса наблюдались привычные болезни симптомы в виде кашля, потери обоняния и температуры. Об этом говорится в результатах исследования учёных Имперского колледжа в Лондоне, которые изучили почти 1400 положительных тестов на ковид.

Авторы работы проверили более ста тысяч ПЦР-тестов, 1399 из которых оказались положительными. Из них дельта-штамм обнаружили в 841 мазке, 12% из которых пришлись на вариант AY.4.2. Выяснилось, что среди носителей этого вируса классические симптомы проявлялись лишь у 33%.

Как утверждают учёные, такая особенность субварианта дельта-штамма может дать как положительный эффект, так и отрицательный. По их словам, отсутствие кашля действительно может снизить риск передачи вируса воздушно-капельным путём, однако в то же время отсутствие симптомов повышает этот риск.