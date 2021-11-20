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Названа коварная особенность новой мутации "дельты" AY.4.2

Специалисты считают, что она может повлиять как на снижение заболеваемости, так и сработать абсолютно наоборот.

20 ноября, 12:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Лишь у трети заразившихся вариантом AY.4.2 дельта-штамма коронавируса наблюдались привычные болезни симптомы в виде кашля, потери обоняния и температуры. Об этом говорится в результатах исследования учёных Имперского колледжа в Лондоне, которые изучили почти 1400 положительных тестов на ковид.

Авторы работы проверили более ста тысяч ПЦР-тестов, 1399 из которых оказались положительными. Из них дельта-штамм обнаружили в 841 мазке, 12% из которых пришлись на вариант AY.4.2. Выяснилось, что среди носителей этого вируса классические симптомы проявлялись лишь у 33%.

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Как утверждают учёные, такая особенность субварианта дельта-штамма может дать как положительный эффект, так и отрицательный. По их словам, отсутствие кашля действительно может снизить риск передачи вируса воздушно-капельным путём, однако в то же время отсутствие симптомов повышает этот риск.

"Очевидно, что люди ждут появления симптомов, прежде чем пройти тест и выяснить, инфицированы они или нет. Отсутствие же симптомов может облегчить передачу вируса", — добавили авторы исследования.

Напомним, британские учёные заявили о появлении в стране новой формы коронавируса в середине октября. По словам специалистов, вирус, получивший название AY.4.2, является потомком штамма "дельта". В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости из-за этой формы ковида.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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