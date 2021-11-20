Георгиевский крест стал знаком отличия ордена Святого Георгия

Напомним, что орден Святого Георгия — это высшая военная награда Российской Федерации. Она ведёт свою историю с XVIII века, когда императрицей Екатериной II был учреждён военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. В современной России он имеет четыре степени, самая высокая — I. Им награждаются военнослужащие из числа старших и высших офицеров за проведение боевых операций по защите Отечества, а также за миротворческие операции на территории других государств.