Георгиевский крест стал знаком отличия ордена Святого Георгия
Им награждаются военнослужащие из числа офицеров за проведение операций по защите РФ и миротворческую деятельность на территории других государств.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Георгиевский крест признаётся знаком отличия ордена Святого Георгия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить, что знак отличия — Георгиевский крест —считается знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом, являющимся государственной наградой РФ", — говорится в документе.
Напомним, что орден Святого Георгия — это высшая военная награда Российской Федерации. Она ведёт свою историю с XVIII века, когда императрицей Екатериной II был учреждён военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. В современной России он имеет четыре степени, самая высокая — I. Им награждаются военнослужащие из числа старших и высших офицеров за проведение боевых операций по защите Отечества, а также за миротворческие операции на территории других государств.
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