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Георгиевский крест стал знаком отличия ордена Святого Георгия

Им награждаются военнослужащие из числа офицеров за проведение операций по защите РФ и миротворческую деятельность на территории других государств.

20 ноября, 12:14
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Георгиевский крест признаётся знаком отличия ордена Святого Георгия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что знак отличия — Георгиевский крест —считается знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом, являющимся государственной наградой РФ", — говорится в документе.

Напомним, что орден Святого Георгия — это высшая военная награда Российской Федерации. Она ведёт свою историю с XVIII века, когда императрицей Екатериной II был учреждён военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. В современной России он имеет четыре степени, самая высокая — I. Им награждаются военнослужащие из числа старших и высших офицеров за проведение боевых операций по защите Отечества, а также за миротворческие операции на территории других государств.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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