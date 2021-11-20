Косачёв счёл угрозу санкций США против России "размахиванием дубинкой без повода"
Вторжениями на территории суверенных стран отличается как раз Америка, а не РФ, напомнил парламентарий.
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Вице-спикер Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв оценил предложение американского сенатора Роберта Мендеса ввести санкции против России в случае её "вторжения" на Украину, отметив, что политикам США не удастся дискредитировать Москву.
"Цель понятна — огульно обвинить и заставить оправдываться, а если не выйдет — так хотя бы дискредитировать соперника, чтобы два раза не вставать. Расстрою господина Менендеса: совершенно точно не выйдет — ни оправдываться не будем, ни дискредитировать не получится", — заявил РИА "Новости" Косачёв.
Парламентарий напомнил, что вторжениями на территории суверенных стран, причём многократными, отличаются как раз США, но никак не Россия, а сенатор Менендес живёт на другой планете.
"Его инициатива, увы, подтверждает новую деструктивную тенденцию в линии США в международных делах — размахивать санкционной дубинкой без повода, угрожая контрдействиями за действия, которые не совершены и по определению совершены быть не могут", — заключил сенатор.
Ранее Лайф писал, что сенатор США Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину. В частности, речь идёт о запрете на въезд в Соединённые Штаты для российских военных и сотрудников разведки, а также о наращивании военной помощи Киеву.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в Постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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