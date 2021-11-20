Косачёв счёл угрозу санкций США против России "размахиванием дубинкой без повода"

Вице-спикер Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв оценил предложение американского сенатора Роберта Мендеса ввести санкции против России в случае её "вторжения" на Украину, отметив, что политикам США не удастся дискредитировать Москву.

"Цель понятна — огульно обвинить и заставить оправдываться, а если не выйдет — так хотя бы дискредитировать соперника, чтобы два раза не вставать. Расстрою господина Менендеса: совершенно точно не выйдет — ни оправдываться не будем, ни дискредитировать не получится", — заявил РИА "Новости" Косачёв.

Парламентарий напомнил, что вторжениями на территории суверенных стран, причём многократными, отличаются как раз США, но никак не Россия, а сенатор Менендес живёт на другой планете.

"Его инициатива, увы, подтверждает новую деструктивную тенденцию в линии США в международных делах — размахивать санкционной дубинкой без повода, угрожая контрдействиями за действия, которые не совершены и по определению совершены быть не могут", — заключил сенатор.