Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой под Волгоградом

Маршрутное такси влетело в легковой автомобиль в городе Волжском Волгоградской области. В результате ДТП пострадало четыре человека, в том числе шестилетний ребёнок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Маршрутка поворачивала налево по Пушкина на 40 лет Победы. При повороте её водитель не пропустил автомобиль Toyota Cresta, за рулём которого сидел мужчина, не имеющий водительского удостоверения. Пострадал водитель легкового автомобиля и три пассажира маршрутки", — сообщили в пресс-службе, отметив, что среди пострадавших пассажиров маршрутки девочка 2015 года рождения.