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Опубликовано 20 ноября 2021, 11:44

Лыжник Александр Большунов занял пятое место на первом старте после операции

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Киста у спортсмена появилась из-за неверно запломбированного нервного канала зуба.

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов поделил пятое место со своим соотечественником Евгением Беловым в гонке на 15 км классическим стилем в рамках контрольного старта национальной команды. Соревнования прошли в финском Муонио.

Для Большунова старт стал первым после двух операций на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.

Лучший результат в гонке с раздельным стартом показал финский гонщик Ийво Нисканен, выступавший вне конкурса. Занявший второе место Алексей Червоткин проиграл ему 2,1 секунды. Третьим стал Иван Якимушкин (+21,5), четвёртым — Илья Семиков (+42,9). Большунов и Белов уступили победителю 43,5 секунды.

Большунов стал королём лыж, но перед Олимпиадой столкнулся с серьёзными проблемами
Большунов стал королём лыж, но перед Олимпиадой столкнулся с серьёзными проблемами

Помимо Нисканена вне конкурса выступали итальянские лыжники Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино, а также представитель Польши Доминик Бури.

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Роман Фейгин
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