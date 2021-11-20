Лыжник Александр Большунов занял пятое место на первом старте после операции

Киста у спортсмена появилась из-за неверно запломбированного нервного канала зуба.

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов поделил пятое место со своим соотечественником Евгением Беловым в гонке на 15 км классическим стилем в рамках контрольного старта национальной команды. Соревнования прошли в финском Муонио.

Для Большунова старт стал первым после двух операций на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.

Лучший результат в гонке с раздельным стартом показал финский гонщик Ийво Нисканен, выступавший вне конкурса. Занявший второе место Алексей Червоткин проиграл ему 2,1 секунды. Третьим стал Иван Якимушкин (+21,5), четвёртым — Илья Семиков (+42,9). Большунов и Белов уступили победителю 43,5 секунды.