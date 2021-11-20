Лыжник Александр Большунов занял пятое место на первом старте после операции
Из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба у спортсмена возникла киста.
Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov
Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов поделил пятое место со своим соотечественником Евгением Беловым в гонке на 15 км классическим стилем в рамках контрольного старта национальной команды. Соревнования прошли в финском Муонио.
Для Большунова старт стал первым после двух операций на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.
Лучший результат в гонке с раздельным стартом показал финский гонщик Ийво Нисканен, выступавший вне конкурса. Занявший второе место Алексей Червоткин проиграл ему 2,1 секунды. Третьим стал Иван Якимушкин (+21,5), четвёртым — Илья Семиков (+42,9). Большунов и Белов уступили победителю 43,5 секунды.
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Помимо Нисканена вне конкурса выступали итальянские лыжники Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино, а также представитель Польши Доминик Бури.
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