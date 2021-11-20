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Лыжник Александр Большунов занял пятое место на первом старте после операции

Из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба у спортсмена возникла киста.

20 ноября, 11:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNMahBQh7ZI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">san_sanych_bolshunov</a></p>

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов поделил пятое место со своим соотечественником Евгением Беловым в гонке на 15 км классическим стилем в рамках контрольного старта национальной команды. Соревнования прошли в финском Муонио.

Для Большунова старт стал первым после двух операций на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.

Лучший результат в гонке с раздельным стартом показал финский гонщик Ийво Нисканен, выступавший вне конкурса. Занявший второе место Алексей Червоткин проиграл ему 2,1 секунды. Третьим стал Иван Якимушкин (+21,5), четвёртым — Илья Семиков (+42,9). Большунов и Белов уступили победителю 43,5 секунды.

Падение с велосипеда и операции: Большунов стал королём лыж, но перед Олимпиадой столкнулся с серьёзными проблемами

Падение с велосипеда и операции: Большунов стал королём лыж, но перед Олимпиадой столкнулся с серьёзными проблемами

Помимо Нисканена вне конкурса выступали итальянские лыжники Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино, а также представитель Польши Доминик Бури.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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