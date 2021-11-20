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Подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море

Атаку практическим боезапасом, то есть без боевой части, выполнили на глубине около ста метров.

20 ноября, 12:04
<p>Фото © ТАСС / Лев Федосеев</p>

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Атомные подводники Северного флота провели противолодочное учение с практической торпедной стрельбой, рассказали в пресс-службе межвидового стратегического объединения.

"Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота, выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, отработал применение торпедного оружия по подводной цели", — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время манёвров противодействие ему оказывала многоцелевая атомная субмарина одного из соединений подводных сил Северного флота. Торпедную атаку практическим боезапасом, то есть без боевой части, выполнили на глубине около ста метров. Экипаж крейсера также отработал маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах. По окончании успешной стрельбы торпеду вытащили из воды специальным катером и доставили на базу, а подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки.

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Ранее Лайф рассказывал, как атомная подлодка "Орёл" на учениях в Баренцевом море выстрелила "Гранитом" по надводной цели.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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