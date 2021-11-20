Подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море

Уточняется, что во время манёвров противодействие ему оказывала многоцелевая атомная субмарина одного из соединений подводных сил Северного флота. Торпедную атаку практическим боезапасом, то есть без боевой части, выполнили на глубине около ста метров. Экипаж крейсера также отработал маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах. По окончании успешной стрельбы торпеду вытащили из воды специальным катером и доставили на базу, а подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки.