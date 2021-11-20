Патриарх Кирилл заявил, что у России есть большой запас прочности
По словам главы РПЦ, страна сумела сохранить культурные традиции и веру, несмотря на тяжелейшие перипетии ХХ века.
Фото © Сайт РПЦ
Россия идёт по своему историческому пути с большим запасом прочности, заявил в день своего 75-летия патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках церемонии вручения ему ордена Андрея Первозванного, которая состоялась в Кремле.
"Мы сознаём, что мы живём в счастливой стране. Хотя много проблем, и мы их сознаём, мы имеем самое главное: мы свободны, мы независимы, мы сохранили нашу культуру и нашу веру. Сохранился наш народ, несмотря на тяжелейшие перипетии ХХ века. Сегодня Россия с большим запасом прочности идёт по своему историческому пути", — сказал патриарх, принимая от президента РФ Владимира Путина награду.
Священнослужитель также поблагодарил российского лидера от себя и от имени Церкви за "неизменное внимание к духовной жизни людей, за соотношение политики с нравственностью, за стремление строить жизнь нашего Отечества не только на законе, но и на правде".
"Я знаю, что огромное количество русских людей и абсолютное большинство чад Русской православной церкви сегодня разделяют мои слова", — добавил он.
Ранее Лайф писал, что Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного "за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами". По мнению президента, Церковь знала разные времена, но сегодня её голос вновь приобрёл огромное значение во многом благодаря главе РПЦ.
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