Патриарх Кирилл заявил, что у России есть большой запас прочности

Россия идёт по своему историческому пути с большим запасом прочности, заявил в день своего 75-летия патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках церемонии вручения ему ордена Андрея Первозванного, которая состоялась в Кремле.

"Мы сознаём, что мы живём в счастливой стране. Хотя много проблем, и мы их сознаём, мы имеем самое главное: мы свободны, мы независимы, мы сохранили нашу культуру и нашу веру. Сохранился наш народ, несмотря на тяжелейшие перипетии ХХ века. Сегодня Россия с большим запасом прочности идёт по своему историческому пути", — сказал патриарх, принимая от президента РФ Владимира Путина награду.

Священнослужитель также поблагодарил российского лидера от себя и от имени Церкви за "неизменное внимание к духовной жизни людей, за соотношение политики с нравственностью, за стремление строить жизнь нашего Отечества не только на законе, но и на правде".

"Я знаю, что огромное количество русских людей и абсолютное большинство чад Русской православной церкви сегодня разделяют мои слова", — добавил он.