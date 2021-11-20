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Патриарх Кирилл заявил, что у России есть большой запас прочности

По словам главы РПЦ, страна сумела сохранить культурные традиции и веру, несмотря на тяжелейшие перипетии ХХ века.

20 ноября, 12:17
<p>Фото © <a href="https://foto.patriarchia.ru/news/patriarshee-sluzhenie-v-prazdnik-kazanskoy-ikony-bozhiey-materi-v-khrame-khrista-spasitelya-2021-11-04/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт РПЦ</a></p>

Фото © Сайт РПЦ

Россия идёт по своему историческому пути с большим запасом прочности, заявил в день своего 75-летия патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках церемонии вручения ему ордена Андрея Первозванного, которая состоялась в Кремле.

"Мы сознаём, что мы живём в счастливой стране. Хотя много проблем, и мы их сознаём, мы имеем самое главное: мы свободны, мы независимы, мы сохранили нашу культуру и нашу веру. Сохранился наш народ, несмотря на тяжелейшие перипетии ХХ века. Сегодня Россия с большим запасом прочности идёт по своему историческому пути", — сказал патриарх, принимая от президента РФ Владимира Путина награду.

Священнослужитель также поблагодарил российского лидера от себя и от имени Церкви за "неизменное внимание к духовной жизни людей, за соотношение политики с нравственностью, за стремление строить жизнь нашего Отечества не только на законе, но и на правде".

Патриарх Кирилл заявил, что Россия является лидером свободного мира

Патриарх Кирилл заявил, что Россия является лидером свободного мира

"Я знаю, что огромное количество русских людей и абсолютное большинство чад Русской православной церкви сегодня разделяют мои слова", — добавил он.

Ранее Лайф писал, что Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного "за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами". По мнению президента, Церковь знала разные времена, но сегодня её голос вновь приобрёл огромное значение во многом благодаря главе РПЦ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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