Рекордсмен сборной России по хоккею Мичков впервые в карьере забросил пять шайб за матч
На прошлой неделе на Кубке Карьяла он побил рекорд Александра Овечкина.
Фото © ФХР
16-летний нападающий СКА Матвей Мичков забросил пять шайб в выездном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) с МХК "Динамо" (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 10:2 в пользу гостей. Одну из шайб форвард вновь забросил в стиле лакросса.
Мичков впервые в карьере оформил пента-трик. Одну из шайб он забросил в стиле лакросса, подняв шайбу на крюк за воротами и резким движением отправив её в сетку.
МАТВЕЙ МИЧКОВ СНОВА ДЕЛАЕТ ЛАКРОСС!!!— СКА-1946 (@ska1946) November 20, 2021
ААААААААААААА!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/kC4I4xX7Zp
На прошлой неделе Мичков стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея. На 22-й минуте матча против Швеции на Кубке Карьяла (2:4) он также забросил шайбу в лакросс-стиле. Отличившись в возрасте 16 лет 11 месяцев и четырёх дней, форвард петербургского СКА побил рекорд Александра Овечкина.
"Мечтать — правильно": Рекордсмен сборной России Мичков заявил о желании сыграть на Олимпиаде в Пекине
После возвращения из сборной России Мичков набрал десять очков в трёх матчах за молодёжную команду СКА. Всего на его счету в текущем сезоне МХЛ 28 очков (17 шайб и 11 результативных передач) в 11 встречах.
Комментариев: 0