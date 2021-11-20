Рекордсмен сборной России по хоккею Мичков впервые в карьере забросил пять шайб за матч

16-летний нападающий СКА Матвей Мичков забросил пять шайб в выездном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) с МХК "Динамо" (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 10:2 в пользу гостей. Одну из шайб форвард вновь забросил в стиле лакросса.





Мичков впервые в карьере оформил пента-трик. Одну из шайб он забросил в стиле лакросса, подняв шайбу на крюк за воротами и резким движением отправив её в сетку.

На прошлой неделе Мичков стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея. На 22-й минуте матча против Швеции на Кубке Карьяла (2:4) он также забросил шайбу в лакросс-стиле. Отличившись в возрасте 16 лет 11 месяцев и четырёх дней, форвард петербургского СКА побил рекорд Александра Овечкина.