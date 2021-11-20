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Регион
Опубликовано 20 ноября 2021, 12:35
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"Люблю, чтобы было холодно": Фигуристка Медведева описала идеальное свидание

Фото © Instagram/jmedvedevaj

Фото © Instagram/jmedvedevaj

22-летняя спортсменка в настоящее время выступает в «Ледниковом периоде» на Первом канале вместе с тиктокером Даней Милохиным.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что идеальное свидание стоит проводить в тихом месте, а на улице должно быть холодно. Об этом сообщает Elle Girl.

"Больше отношу себя к интровертам, поэтому идеальное свидание — это время наедине друг с другом, в очень тихом месте. Возможно, пустой парк. Обязательно вечер, вкусная еда, а ещё я люблю, чтобы на улице было холодно", — заявила Медведева.

Накануне спортсменка отпраздновала свой 22-й день рождения. Она отметила, что при встрече с парнем в первую очередь обращает внимание на его прическу и парфюм.

"Свободно ли моё сердце? Свободно. Наверное", — добавила фигуристка.

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Медведева в последний раз участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги. Сейчас она участвует в проекте "Ледниковый период" на Первом канале в паре с тиктокером Даней Милохиным.

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Роман Фейгин
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