Прокуратура начала проверку из-за выселения 93-летней бабушки из квартиры в Перми

Прокуратура Пермского края начала проверку сообщений о принудительном выселении 93-летней жительницы Перми и её дочери из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой Дзержинского района Перми организовали проверку информации, размещённой в сети Интернет, о принудительном выселении 93-летней жительницы Перми и её дочери из жилого помещения", — говорится в сообщении.

Надзорный орган планирует проверить сделку, в результате которой женщины лишились жилья, а также действия сотрудников ведомств, уполномоченных на проведение мероприятий по исполнению судебных решений. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.