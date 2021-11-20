Прокуратура начала проверку из-за выселения 93-летней бабушки из квартиры в Перми
Информация о принудительном выселении пенсионерки вместе с её дочерью ранее появилась в соцсетях.
Фото © VK / Properm.ru
Прокуратура Пермского края начала проверку сообщений о принудительном выселении 93-летней жительницы Перми и её дочери из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
"Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой Дзержинского района Перми организовали проверку информации, размещённой в сети Интернет, о принудительном выселении 93-летней жительницы Перми и её дочери из жилого помещения", — говорится в сообщении.
Надзорный орган планирует проверить сделку, в результате которой женщины лишились жилья, а также действия сотрудников ведомств, уполномоченных на проведение мероприятий по исполнению судебных решений. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
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