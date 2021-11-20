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Прокуратура начала проверку из-за выселения 93-летней бабушки из квартиры в Перми

Информация о принудительном выселении пенсионерки вместе с её дочерью ранее появилась в соцсетях.

20 ноября, 13:12
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/properm_ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Properm.ru</a></p>

Фото © VK / Properm.ru

Прокуратура Пермского края начала проверку сообщений о принудительном выселении 93-летней жительницы Перми и её дочери из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой Дзержинского района Перми организовали проверку информации, размещённой в сети Интернет, о принудительном выселении 93-летней жительницы Перми и её дочери из жилого помещения", — говорится в сообщении.

Надзорный орган планирует проверить сделку, в результате которой женщины лишились жилья, а также действия сотрудников ведомств, уполномоченных на проведение мероприятий по исполнению судебных решений. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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