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Два человека погибли в страшном ДТП с тремя авто на Кутузовском проспекте

По версии правоохранителей, водитель БМВ вылетел на встречную полосу и протаранил две машины.

20 ноября, 12:59
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Кадр из видео © LIFE

Два человека погибли в страшном ДТП с тремя авто на Кутузовском проспекте. Видео © LIFE

На Кутузовском проспекте, в районе дома № 31, в Москве произошла авария с тремя автомобилями. Столкнулись БМВ, "мерседес" и "вольво".

"В 15:10 водитель БМВ шестой серии, двигаясь по направлению в область, совершил выезд на встречную полосу и произвёл столкновение с автомобилями "Вольво" и "Мерседес". От полученных травм скончался сам водитель БМВ, его пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован. Информации о других пострадавших нет", — сообщили в столичном ГИБДД.

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, пассажир иномарки скончался в больнице.

Движение в центр осуществляется во встречном направлении. Регулировочно-распорядительные действия осуществляют сотрудники ГИБДД. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, добавили в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что в Казани водитель за рулём "форда" насмерть сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Погибшие переходили дорогу у вертолётного завода на улице Тэцевской. Сначала машины их пропускали, но на другой половине дороги в них внезапно влетел автомобиль.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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