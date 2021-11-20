Два человека погибли в страшном ДТП с тремя авто на Кутузовском проспекте. Видео © LIFE

На Кутузовском проспекте, в районе дома № 31, в Москве произошла авария с тремя автомобилями. Столкнулись БМВ, "мерседес" и "вольво".

"В 15:10 водитель БМВ шестой серии, двигаясь по направлению в область, совершил выезд на встречную полосу и произвёл столкновение с автомобилями "Вольво" и "Мерседес". От полученных травм скончался сам водитель БМВ, его пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован. Информации о других пострадавших нет", — сообщили в столичном ГИБДД.

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, пассажир иномарки скончался в больнице.

Движение в центр осуществляется во встречном направлении. Регулировочно-распорядительные действия осуществляют сотрудники ГИБДД. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, добавили в ведомстве.