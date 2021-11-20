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Инвалид на четвереньках дополз до кабинета врача в больнице под Оренбургом

Медики утверждают, что пациент сам отказался от средства передвижения, которое на входе ему предложили.

20 ноября, 12:55

Кадр из видео © VK / "Типичный Оренбург"

Инвалид на четвереньках полз к врачу по больнице в Оренбуржье. Видео © VK / "Типичный Оренбург"

Прокуратура в Оренбургской области организовала проверку после того, как в Интернете появилось видео, на котором мужчина полз на четвереньках по коридору больницы в городе Медногорске. Автор ролика утверждает, что мужчине отказались выдать коляску, но у медиков другая версия.

"Надзорному ведомству предстоит оценить качество организации работы по оказанию медицинских услуг в ГБУЗ "Городская больница" города Медногорска, а также проверить исполнение законодательства в части обеспечения доступной среды для инвалидов", — говорится в сообщении прокуратуры.

В региональном Минздраве между тем заявили, что на входе в учреждение медики предложили пациенту коляску, однако он отказался. По версии врачей, мужчина "данным видом передвижения не пользуется, так как выбирает для себя более привычный способ".

Ранее в Абакане девочка умерла на руках у мамы, пока врачи боялись подойти к малышке из-за ковида. В Минздраве региона утверждают, что ребёнок уже поступил в крайне тяжёлом состоянии и для его спасения были приложены все усилия.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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