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Грузовик обрушил надземный пешеходный переход на трассе под Владимиром

В ликвидации последствий задействовано восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники, в том числе два крана и автовышка.

20 ноября, 12:21
<p>Фото © <a href="https://msk-nnov.rosavtodor.ru/department/press-center/novosti/476561" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Упрдор Москва — Нижний Новгород</a></p>

Фото © Упрдор Москва — Нижний Новгород

Грузовик обрушил надземный пешеходный переход в районе Лакинска во Владимирской области, движение по дороге полностью остановлено. Как сообщили в УМВД региона, инцидент произошёл на 152-м километре трассы М-7 "Волга". Фура с негабаритным грузом задела надземный переход. В результате конструкция упала на проезжую часть.

"Объехать место происшествия можно через Ставрово — Вишнёвый — Покров с выходами на км 103 и км 156 М-7. Ведётся информирование пользователей дорог. Сведения о дорожной ситуации транслируются через табло переменной информации", отметили в управлении.

Сейчас на месте ДТП работают ГИБДД и МЧС, в ликвидации последствий задействовано восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники, в том числе два крана и автовышка. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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Ранее Лайф сообщал, что четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой под Волгоградом. Среди них девочка 2015 года рождения. О степени тяжести её травм не сообщается.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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