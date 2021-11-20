Грузовик обрушил надземный пешеходный переход на трассе под Владимиром
В ликвидации последствий задействовано восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники, в том числе два крана и автовышка.
Грузовик обрушил надземный пешеходный переход в районе Лакинска во Владимирской области, движение по дороге полностью остановлено. Как сообщили в УМВД региона, инцидент произошёл на 152-м километре трассы М-7 "Волга". Фура с негабаритным грузом задела надземный переход. В результате конструкция упала на проезжую часть.
"Объехать место происшествия можно через Ставрово — Вишнёвый — Покров с выходами на км 103 и км 156 М-7. Ведётся информирование пользователей дорог. Сведения о дорожной ситуации транслируются через табло переменной информации", — отметили в управлении.
Сейчас на месте ДТП работают ГИБДД и МЧС, в ликвидации последствий задействовано восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники, в том числе два крана и автовышка. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Лайф сообщал, что четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой под Волгоградом. Среди них девочка 2015 года рождения. О степени тяжести её травм не сообщается.
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