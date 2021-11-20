Грузовик обрушил надземный пешеходный переход на трассе под Владимиром

Грузовик обрушил надземный пешеходный переход в районе Лакинска во Владимирской области, движение по дороге полностью остановлено. Как сообщили в УМВД региона, инцидент произошёл на 152-м километре трассы М-7 "Волга". Фура с негабаритным грузом задела надземный переход. В результате конструкция упала на проезжую часть.

"Объехать место происшествия можно через Ставрово — Вишнёвый — Покров с выходами на км 103 и км 156 М-7. Ведётся информирование пользователей дорог. Сведения о дорожной ситуации транслируются через табло переменной информации", — отметили в управлении.

Сейчас на месте ДТП работают ГИБДД и МЧС, в ликвидации последствий задействовано восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники, в том числе два крана и автовышка. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.