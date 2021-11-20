Эндокринолог Жиляев рассказал, какие продукты могут привести к депрессии

Врач – диетолог-эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, почему "западный" стиль питания повышает риск развития депрессии, и перечислил продукты, которые не стоит употреблять из-за их высокого содержания холестерина.

"Первым компонентом западного стиля питания являются жирные продукты. То есть это жирное красное мясо: свинина, баранина, это жирные кисломолочные продукты, а также продукты, которые содержат скрытые жиры. Например, полуфабрикаты, колбасы", — рассказал медик в беседе с "Москвой 24".

Диетолог также посоветовал употреблять красное мясо не чаще одного-двух раз в неделю, так как на его переваривание у организма уходит очень много энергии, которой в результате не хватает на восстановление нервной системы.

Привести к депрессии может и сахар из-за содержания "быстрых" углеводов, которые провоцируют колебания глюкозы и инсулина, что также отражается на самочувствии. Жиляев объяснил, что именно поэтому после сладкого сначала появляется энергия и повышается настроение, а потом возникает апатия.

"Также повышает риск депрессии кофе. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, и при переизбытке кофе у человека может возникать раздражительность, беспокойство, тревожность. Особенно это опасно для людей, которые находятся в состоянии хронического недосыпа и усталости", — предупредил эндокринолог.

Он также порекомендовал снизить количество рафинированных продуктов, таких как хлеб, белый рис, манка и выпечка — они содержат мизерное количество клетчатки, что приводит к дисбалансу полезных и вредных бактерий в толстом кишечнике.

"У людей, которые привержены к средиземноморскому стилю питания, риск депрессии снижен на 33%. Основу этого стиля составляют рыба и вообще морепродукты, овощи, зелень, фрукты, орехи, а также растительные масла", — уточнил Жиляев.